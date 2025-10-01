Søkeord
HR2040/00
Effektiv blender for dine daglige smoothier
Designet for å forbedre din daglige blending-prosess med en effektiv 350 watts motor og knivblader som kan bearbeide de fleste ingredienser samt knuse is. En glatt blanding på null komma niks, med minimal innsats.Se alle fordeler
Effektiv blender til dine daglige smoothies - takket være den kraftige motoren på 350 watt. Nyt glatte drinker uten klumper på et øyeblikk.
Kontroller hvor fint og raskt du vil blande sammen ingrediensene, med to hastighetsinnstillinger for å få perfekte smoothier hver gang.
Enten du lager en dipp eller en sunn smoothie, kan miniblenderen håndtere alt fra kiwier til isbiter og knuse selv harde ingredienser.
Nyt smoothies uansett hvor du er, takket være drikkebegeret med lokk. Bare bland smoothien, sett på lokket, og dra!
Takket være det kompakte designet kan du oppbevare miniblenderen på kjøkkenbenken for å ha den i nærheten på hektiske dager.
Ikke bekymre deg om vasking når du lager smoothies. Både kannen og knivene kan vaskes i oppvaskmaskin.
De slitesterke knivene i rustfritt stål holder seg skarpe lenger samt frie for rust og skader.
Utforsk resten av våre kjøkkenprodukter, og utstyr kjøkkenet med ett sett i samme design og langvarig ytelse.
Og som ekstra trygghet leveres blenderen med 2 års garanti.
Generelle spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Kompatibilitet
Sikkerhetsfunksjon
Vekt og mål
Varighet
Opprinnelsesland
