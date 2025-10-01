Søkeord

    Effektiv blender for dine daglige smoothier
      1000 Series Blender

      HR2040/00

      Effektiv blender for dine daglige smoothier

      Designet for å forbedre din daglige blending-prosess med en effektiv 350 watts motor og knivblader som kan bearbeide de fleste ingredienser samt knuse is. En glatt blanding på null komma niks, med minimal innsats.

      Effektiv blender for dine daglige smoothier

      Ditt nødvendige kjøkkenutstyr.

      • Motoreffekt på 350 watt
      • Drikkebeger til å ta med seg (0,6 liter)
      • Knus isbiter og harde ingredienser
      • Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
      350 watt som gir glatt blanding når som helst

      350 watt som gir glatt blanding når som helst

      Effektiv blender til dine daglige smoothies - takket være den kraftige motoren på 350 watt. Nyt glatte drinker uten klumper på et øyeblikk.

      To hastighetsinnstillinger for fin blanding

      To hastighetsinnstillinger for fin blanding

      Kontroller hvor fint og raskt du vil blande sammen ingrediensene, med to hastighetsinnstillinger for å få perfekte smoothier hver gang.

      Krus isbiter og andre harde ingredienser

      Knus isbiter og andre harde ingredienser

      Enten du lager en dipp eller en sunn smoothie, kan miniblenderen håndtere alt fra kiwier til isbiter og knuse selv harde ingredienser.

      Drikkebeger på farten

      Drikkebeger på farten

      Nyt smoothies uansett hvor du er, takket være drikkebegeret med lokk. Bare bland smoothien, sett på lokket, og dra!

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Takket være det kompakte designet kan du oppbevare miniblenderen på kjøkkenbenken for å ha den i nærheten på hektiske dager.

      Tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin

      Tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin

      Ikke bekymre deg om vasking når du lager smoothies. Både kannen og knivene kan vaskes i oppvaskmaskin.

      Robuste kniver i rustfritt stål

      Robuste kniver i rustfritt stål

      De slitesterke knivene i rustfritt stål holder seg skarpe lenger samt frie for rust og skader.

      Ditt essensielle kjøkkenutstyr

      Ditt essensielle kjøkkenutstyr

      Utforsk resten av våre kjøkkenprodukter, og utstyr kjøkkenet med ett sett i samme design og langvarig ytelse.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Og som ekstra trygghet leveres blenderen med 2 års garanti.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        Nei
        Funksjoner
        Miksing
        Produkttype
        Miniblender
        Antall porsjoner
        2
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Trykk på PÅ-knappen
        Ledningslengde
        0,85 m
        Ledningsoppbevaring
        Nei
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Materiale på beger
        Plast (PP)
        Knivmateriale
        Rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        25 000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Nei
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørrmat
        Nei
        Selvrensfunksjon
        Nei

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        350 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei
        Klasse for energieffektivitet
        Nei

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Lokk til drikkeflaske
        Tilknyttet tilbehør 1
        Brukerveiledning
        Relatert tilbehør 2
        Garantikort

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        10,8 cm
        Produktbredde
        10,8 cm
        Produkthøyde
        36,2 cm
        Produktvekt
        1,017 cm
        Emballasjelengde
        14,1 cm
        Emballasjebredde
        23,1 cm
        Emballasjehøyde
        25,1 cm
        Emballasjevekt
        1,38 kg

      • Varighet

        Veske
        100 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % resirkulert innhold

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

