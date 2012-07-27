ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Tung miksing er enkelt
  • Tung miksing er enkelt
  • Tung miksing er enkelt
  • Tung miksing er enkelt
  • Tung miksing er enkelt
  • Tung miksing er enkelt

Utgått

Daily CollectionHurtigmikser

HR2004/70

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Tung miksing er enkelt

Denne Philips-hurtigmikseren HR2004/70 har en 350 watts motor, 1,5 l-kanne og femstjerners kniv som sammen gir perfekte resultater. Dette er miksing på den enkle måten.

Se alle fordeler

Hurtigmikser med femstjernet kniv og motor på 350 W

Tung miksing er enkelt

  • 350 W

  • 1,5 l plastkanne

  • med filter

  • To hastigheter og pulsfunksjon

To års garanti

To års garanti

Full garanti i to år.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Uknuselig kanne

Uknuselig kanne

Den forsterkede plastkannen er uknuselig.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product & easy use/to clean

Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2004/70 Blender

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2004/70 Blender

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.