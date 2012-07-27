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Utgått
Tung miksing er enkelt
Denne Philips-hurtigmikseren HR2004/70 har en 350 watts motor, 1,5 l-kanne og femstjerners kniv som sammen gir perfekte resultater. Dette er miksing på den enkle måten.
350 W
1,5 l plastkanne
med filter
To hastigheter og pulsfunksjon
Full garanti i to år.
Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Den forsterkede plastkannen er uknuselig.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
thefifer
27/07/2012
United Kingdom
Great product & easy use/to clean
Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2004/70 Blender
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Daily Collection HR2004/70 Blender