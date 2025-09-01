Søkeord

      Hakker i 3000-serien Hakker

      HR1501/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Kraftig, kompakt, enkel!

      Denne kompakte og brukervennlige hakkeren er ideell på kjøkkenet for å lage hjemmelagde måltider. Hakk og knus alle slags ingredienser takket være den kraftige motoren, og lag favorittdippene helt enkelt.

      Kraftig, kompakt, enkel!

      Tilberedning av måltider har aldri vært enklere.

      • Overlegen hakking takket være PowerChop-teknologien
      • Raske og perfekte resultater takket være motoren på 450 watt
      • Forbered favorittdippene og -sausene dine i en 1 liters bolle
      • Kontroller resultater takket være innstillingene med to hastigheter
      • Både skålen og knivene kan vaskes i oppvaskmaskin
      Kraft til å kutte – enkel tilgjengelig for hånd

      Kraft til å kutte – enkel tilgjengelig for hånd

      Hurtig og perfekt halling takket være motoren på 450 watt. Lag måltider på null komma niks.

      PowerChop-teknologien gir førsteklasses hakkeytelse

      PowerChop-teknologien gir førsteklasses hakkeytelse

      Hakk myke og harde ingredienser helt jevnt, takket være PowerChop-teknologien som kombinerer kniver, skjærevinkler og indre skål optimalt.

      Forbered favorittdippene dine i begeret på 1 liter.

      Forbered favorittdippene dine i begeret på 1 liter.

      Liker du guacamole, eller er du stor tilhenger av pesto? Du kan forberede alt i begeret på 1 liter.

      To hastigheter, dobbelt presisjon!

      To hastigheter, dobbelt presisjon!

      Du kan enkelt hakke alle ingrediensene dine takket være mulighet for dobbel hastighet. For tykkere resultater kan du bruke den første hastigheten i noen få sekunder, og den andre hastigheten kan brukes til glattere resultater.

      Sklisikker.

      Sklisikker.

      Sikker hakking, takket være den stabile gummisokkelen.

      Enkel rengjøring

      Enkel rengjøring

      Ikke bekymre deg om rengjøringen. Både begeret og knivene kan vaskes i oppvaskmaskin.

      Ett verktøy, uendelige muligheter!

      Ett verktøy, uendelige muligheter!

      Fra løk til dipp, denne hakkeren håndterer alle slags ingredienser helt enkelt.

      Rask hakking takket være våre fire knivblad i rustfritt stål.

      Rask hakking takket være våre fire knivblad i rustfritt stål.

      Våre fire knivblad er spesialutviklet til å kutte gjennom alt, for å gjøre hakkingen så rask som mulig.

      Lag ditt eget nøttesmør fra bunnen av.

      Lag ditt eget nøttesmør fra bunnen av.

      Du kan enkelt lage ditt eget nøttesmør hjemme og utforske nye og sunne smaker. Du kan til og med lage ditt eget sjokoladepålegg for barna.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Plast
        Funksjoner
        Hastighet 1/2
        Produkttype
        Hakker
        Sertifiseringer
        CB
        Kapasitet på kurv
        1 liter maks
        Sklisikre føtter
        Ja
        Ledningslengde
        > 1,2 m
        Teknologi
        PowerChop-teknologi
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Materiale på beger
        Plast
        Knivmateriale
        Rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        5000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        < 60, men ikke anbefalt
        Støynivå (standard)
        < 80 dB
        Garanti
        2 år
        Kompatibel med tørrmat
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        450 W
        Spenning
        220–240 V
        Frekvens
        50–60 Hz
        Antall i pakken
        1 stk. per eske

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        S-kniv

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        CB
        Automatisk knivstopp
        < 1,5 s i henhold til sikkerhetsstandard

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        141 mm
        Produktbredde
        141 mm
        Produkthøyde
        258 mm
        Produktvekt
        1056 g
        Emballasjelengde
        145 mm
        Emballasjebredde
        145 mm
        Emballasjehøyde
        275 mm
        Emballasjevekt
        1282 g

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        Brukerveiledning

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

