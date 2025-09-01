Søkeord
HR1501/00
Kraftig, kompakt, enkel!
Denne kompakte og brukervennlige hakkeren er ideell på kjøkkenet for å lage hjemmelagde måltider. Hakk og knus alle slags ingredienser takket være den kraftige motoren, og lag favorittdippene helt enkelt.Se alle fordeler
Hakker
Hurtig og perfekt halling takket være motoren på 450 watt. Lag måltider på null komma niks.
Hakk myke og harde ingredienser helt jevnt, takket være PowerChop-teknologien som kombinerer kniver, skjærevinkler og indre skål optimalt.
Liker du guacamole, eller er du stor tilhenger av pesto? Du kan forberede alt i begeret på 1 liter.
Du kan enkelt hakke alle ingrediensene dine takket være mulighet for dobbel hastighet. For tykkere resultater kan du bruke den første hastigheten i noen få sekunder, og den andre hastigheten kan brukes til glattere resultater.
Sikker hakking, takket være den stabile gummisokkelen.
Ikke bekymre deg om rengjøringen. Både begeret og knivene kan vaskes i oppvaskmaskin.
Fra løk til dipp, denne hakkeren håndterer alle slags ingredienser helt enkelt.
Våre fire knivblad er spesialutviklet til å kutte gjennom alt, for å gjøre hakkingen så rask som mulig.
Du kan enkelt lage ditt eget nøttesmør hjemme og utforske nye og sunne smaker. Du kan til og med lage ditt eget sjokoladepålegg for barna.
