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skjærehoder

HQ8/11

4.3
| (70) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Få en tett barbering
Hvert år tilbakelegger knivbladene en strekning som tilsvarer høyden til Mount Everest ... 49 ganger! Etter å ha blitt kjørt så hardt kan selv de beste materialene bli sløvere. Oppretthold barbermaskinens ytelse ved å skifte hoder annet hvert år.
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Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • DualPrecision

  • To hoder

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Behagelige skjærehoder

Behagelige skjærehoder

Den hudvennlige profilen til disse Philips-skjærehodene gir myk hudkontakt og dermed en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

70

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

30/11/2010

Danmark

Danmark

Genialt

Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/40 skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/40 skær

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads

05/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Smooth clean shave every time

The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ8/50 shaving heads

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  • Eksperttips og inspirasjon.