ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk
  • Bevegelige plater i titan for rask bruk

Utgått

Prestige ProRettetang

HPS930/00

4.6
| (149) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Bevegelige plater i titan for rask bruk
Philips Pro er vår beste rettetang. Den har bevegelige plater i titan for optimal varmeoverføring med minst mulig skader på håret. Rettetangen blir varm på kun 10 sekunder og har en digital temperaturkontroll.
Se alle fordeler

Bevegelige plater i titan for rask bruk

  • Nøyaktig temperaturkontroll

  • Pleiende ionfunksjon gir glansfullt hår

  • Kun 10 sek oppvarmingstid

  • 10 sek oppvarmingstid

Titanbelagte plater for rask og glatt retting

Titanbelagte plater for rask og glatt retting

Profesjonelle titanbelagte plater gir den beste varmeoverføringen. Dette overlegne platematerialet er robust og overfører varme raskt, noe som gir rask og glatt retting.

Unngå knekt hår med flytende plater

Unngå knekt hår med flytende plater

De flytende platene beveger seg når for mye trykk benyttes under rettingen. Dette beskytter hårskaftet mot å bli skadet og unngår derfor hårbrudd.

100 mm lange plater for rask og enkel retting

100 mm lange plater for rask og enkel retting

De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat enklere og på kortere tid.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

149

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

12/04/2022

Deutschland

Deutschland

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Perfekter Beruf

[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden

Fordeler

Preis und Qualität

Ulemper

Farbe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Super Artikel für optimale Glättung

Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

13/01/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Keine Ahnung

Das Glätteisen war ein Geschenk, ich kann leider keine Bewertung abgeben.

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.