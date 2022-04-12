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Utgått
Nøyaktig temperaturkontroll
Pleiende ionfunksjon gir glansfullt hår
Kun 10 sek oppvarmingstid
10 sek oppvarmingstid
Profesjonelle titanbelagte plater gir den beste varmeoverføringen. Dette overlegne platematerialet er robust og overfører varme raskt, noe som gir rask og glatt retting.
De flytende platene beveger seg når for mye trykk benyttes under rettingen. Dette beskytter hårskaftet mot å bli skadet og unngår derfor hårbrudd.
De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat enklere og på kortere tid.
4.6
av 5
149
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Diana Os
12/04/2022
Deutschland
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Perfekter Beruf
[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden
Fordeler
Preis und Qualität
Ulemper
Farbe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
JanineTo
18/02/2022
Deutschland
Super Artikel für optimale Glättung
Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Devilnana
13/01/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Keine Ahnung
Das Glätteisen war ein Geschenk, ich kann leider keine Bewertung abgeben.
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter