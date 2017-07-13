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Utgått
2100W tørkeeffekt
Kraftig vekselstrømsmotor
Høy lufthastighet på opptil 160 km/t*
Ionisk pleie for glansfullt hår
Pro Hair Dryer har en vekselstrømsmotor med høy ytelse med opptil 160 km/t* lufthastighet – det er 40 % raskere**. Den er utviklet for profesjonelle resultater.
Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og frisere håret.
Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.
4.4
av 5
121
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Vera
13/07/2017
Sverige
Fantastisk hårfön!
Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra produkt
Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
JULVIA22
13/11/2015
United Kingdom
PRO HAIRDRYER FANTASTIC
iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Testet med 9 mm munnstykket på innstillingene hastighet 2 og varme 2
kontra forgjengeren HP4997