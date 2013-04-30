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Utgått

Multi-Styler

HP8698/00

4

| (4) Anmeldelser

Umiddelbar kreativitet, konstant pleie

Philips Multi-Styler gir deg allsidighet til å lage den nyeste frisyren for enhver anledning samtidig som du tar vare på håret.

Se alle fordeler

Umiddelbar kreativitet, konstant pleie

  • Seks hårfriseringstilbehør

  • Temperatur på 190 °C

  • Keramisk belegg

  • Slår seg automatisk av

16 mm tang og børstehylse, plater for flatt hår og fletter, 2 klemmer

16 mm tang og børstehylse, plater for flatt hår og fletter, 2 klemmer

Philips Multi-curler inneholder: krølltang på 16 mm for korketrekkere, børstehylse til tangen på 16 mm til å lage ekstra volum, kreppetang med 2-i-1 rette- og kreppeplater som kan konverteres for en rett og kreppet stil, to hårspenner for enklere styling.

Keramisk belegg på hvert oppvarmingstilbehør

Keramisk belegg på hvert oppvarmingstilbehør

Keramisk belegg for bedre pleie av håret ditt.

190 °C stylingtemperatur for et langvarig resultat

190 °C stylingtemperatur for et langvarig resultat

190 °C stylingtemperatur sikrer langvarige resultater og minimerer faren for skader på håret.

Tekniske spesifikasjoner

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4.0

av 5

4

Anmeldelser

3
1

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ich bin durchwegs begeistert!

Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!

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Denne omtalen gjelder HP8698/00 Multi-Styler

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!

Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.

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15/05/2015

France

France

Bien, je recommande.

Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !

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Denne omtalen gjelder HP8698/00 Brosse multi-styles

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