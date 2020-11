16 mm tang og børstehylse, plater for flatt hår og fletter, 2 klemmer

Philips Multi-curler inneholder: krølltang på 16 mm for korketrekkere, børstehylse til tangen på 16 mm til å lage ekstra volum, kreppetang med 2-i-1 rette- og kreppeplater som kan konverteres for en rett og kreppet stil, to hårspenner for enklere styling.