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Forskjellige krøller, konstant pleie
Krøller er kommet for å bli! Philips Multi-Curler hjelper deg med å lage ulike typer krøller: fra harde og spretne krøller til løse og myke krøller. Eksperimenter med krøller samtidig som du tar vare på håret.
4 hårfriseringstilbehør
Temperatur på 190 °C
Keramisk belegg
Philips Multi-curler inneholder: krølltang på 16 mm for korketrekkere, børstehylse til tangen på 16 mm til å lage ekstra volum, krølltang på 22 mm og spiralbørstehylse til å lage store krøller og vakre bølger.
Keramisk belegg for bedre pleie av håret ditt.
190 °C stylingtemperatur sikrer langvarige resultater og minimerer faren for skader på håret.
4.3
av 5
7
Anmeldelser
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moni1
06/05/2013
Deutschland
Perfekter Multi Curler
Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8696/00 Multi-Curler
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Suuz25
26/06/2013
Nederland
Geweldige krultang!
Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!
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Elmi
13/05/2013
Deutschland
Gutes handliches Gerät
Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür
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