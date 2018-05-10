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Utgått

AdvancedAir Styler

HP8656/00

3.7
| (143) Anmeldelser
Varier stylingteknikken etter humøret!&lt;br>
Varier stylingen etter humøret med Philips nye ProCare Airstyler. Det følger med en flat luftvarmebørste for å glatte håret mer skånsomt, en rootlifter, et smalt fønemunnstykke samt en større og en mindre, rund luftvarmebørste. Liker du å variere frisyren og stylingteknikken er Philips ProCare Airstyler perfekt for deg! &lt;br>
Se alle fordeler

Airstyler med fem stylingtilbehør<br>

Varier stylingteknikken etter humøret!<br>

  • Fem hårfriseringstilbehør

  • Jevn varmefordeling og kaldluft&lt;br>

  • Ionisk pleie for et krusfritt resultat&lt;br>

  • Reiseetui følger med&lt;br>

Mindre overoppheting med jevn varmefordelings (EHD)-teknologi

Teknologi for jevn varmefordeling gir maksimal beskyttelse for håret mot overoppheting og bidrar dermed til å holde det sunt og glansfullt.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

5 tilbehør

Air Styler har fem tilbehør som gir ulike stiler – fra en naturlig rett frisyre til definerte bølger og volum ved røttene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

143

Anmeldelser

10/05/2018

Deutschland

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Bekreftet kjøper

Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced HP8656/00 AirStyler

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10/05/2018

Deutschland

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Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

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13/11/2012

Deutschland

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Wirklich mehr als nur ein Haarstyler, sehr empfehlenswert

Ich bin absolut begeistert von dem Philips HP8656. Schon als er bei m ir ankam und ich das Paket öffnete war ich begeistert, ein schlankes, handliches Bedienteil (Styler der die Fönluft abgibt) auf das ich 5 Aufsätze machen und dann die Harre trocknen und auch stylen kann. Er hat einen wunderbaren, ich würde sagen "Aubergine" Farbton und liegt sehr gut in der Hand, endlich Haare trocknen und stylen mit 2 Händenb (meist fehlt ja die 3 ;-))) An Zubehör und wie ich damit zu Recht komme: Düse die auf den Styler aufgesetzt wird (und auch sehr gut einrastet) mit der ich mein Haar schonen vortrocknen kann ohne dass es zu arg herumgewirbelt wird, die Fönluft kann auf 2 Stärken eingestellt werden wobei mir die 2. Stufe teils zu heiss ist, ich benutze die erste weil ich denke dass das auch schoneneder für meine Haare ist. Mit der Düse lässt sich das Haar natürlich auch komplett trocknen. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall die Haarevorzutrocken, also gut mit dem Handtuch vortrocken und überschüssig Wasser aus den Haaren drücken (Handtuchtrocken) empfehlenswert ist es auch einen Haarschutz zu benutzen (vorsichtshalber) Dann findet sich eine Langhaarstylingbürste (Paddelbürste), die sich auch sehr gut ausfätzen lässt damit lassen sich die Haare auch wunderbra trocken und sie werden auch recht gut glatt dabei. Als nächstes gibt es eine Volumenbürste die, sagen wir wie eine Forke ausschaut ;-), damit lassen sich die Haare sehr schnell trocknen und man erhält ein wunderbares Volumen in die Haarpracht, besonders auch am Haaransatz. Weiter ist eine Thermostab - da bin ich ehrlich, den benutze ich überhaupt nicht gerne weil er mir einfach zu heiss wird und da mach ich mir doch etwas Sorgen dass davon meine Haare schnell kaputt gehen aber da gibt es ja noch die Bürste m it einziehbaren Bürstenreihene - mein absolter Favorit, damit lassen sich wunderbar weiche Kocken zaubern und das im Handumdrehen. Ich teile dafür die Harre nicht grossartig ab sondern nehme einfach Strähne für Strähne wickel sie um die Bürste , lass die Strähne kurz auf der Bürste abkühlen und mit einem leichten Druck auf auf den Kopf dass ich die Bürstenhaare wieder einziehen lässt sich die Bürste wunderbar aus der Strähne drehen, dann widme ich mich den nächsten Strähnen bis das ganze Haar dann in Locken umgeformt wurde. Dnach dann einfach über Kopf etwas die Haare leicht mit den Findern auflockern und man wirklich ganz tolle weiche Locken. Seit ich diesen Hairtyler nutze glänzt mein Haar richtig nach dem trocknn, kein Frizz mehr und das lästige Haare fliegen hat auch aufgehört. Vielleicht sollte ich dazu sagen dass ich Recht langes und auch sehr dickes Haar habe - aber der Hairstyler schafft das trocknen wirklich sehr schnell, desweiteren lässt sich die Frsiur problematisch auch im trockenen Zustand sehr schnell auffrischen z.B. den Pony: einfach die Rundbürste auf den Styler geben, den Pony drumwickeln , auf Stufe eins kurz die Haare erwärmen, etwas abkühle und schon sitzt der Pony wieder ;-) Oder die Locken auffrischen - klappt ebenfalls auch mit trocken oder ganz leicht angefeuchtetem Haar, genauso wie wieder etwas mehr Volumen in den Ansatz bringen auch das funktioniert prima mit Volumenbürste. Ich bin wirklich total begeistert vorallem auch weil wirklich 2 Hände reichen und man mit den 5 Aufasätzen wirklich sehr schöne Frisuren stylen kann von glattem bis welligen oder gelocktem Haar oder einfach nur Volumen in den Ansatz zaubern. Mit geliefert wird ein schwarzer Aufbewahrungbeutel wo man die Aufsätze und auch den Styler selbst prima aufbewahren kann, auch passt das Set sehr gut ins Reisgepäck und man muss nicht zusätzlich Glätteisen und Lockenstab z.B. mitschleppen. Trocknet schnell und schonend und die Haare glänzen wirklich wunderbar hinterher (dank der Ionentechnik) bin wirklich restlos begeistert, nur eben die Thermobürste, die ist wie bereits erwähnt nicht so mein Fall - aber d.h. nicht dass es einem anderen Benutzer genauso geht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced HP8656/00 AirStyler

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