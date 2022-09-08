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Utgått
HP8650/00
Lag frisyrer på en skånsom måte
Hvilken frisyre vil du ha i dag? Salon Airstylist har tre allsidige hårfriseringstilbehør og 650 W med effekt, slik at du kan lage kreative hårfrisyrer
Tre hårfriseringstilbehør
Tre varmeinnstillinger
Denne airstyleren har et varmeelement med et lavt nivå på 650 W, som bidrar til skånsom, men også effektiv tørking og styling.
Denne styleren er kompakt og ergonomisk og drar nytte av en moderne design. Dette gir en styler som er lett og enkel å håndtere, samtidig som den er liten nok til å oppbevares nesten hvor som helst.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage det perfekte sluttresultatet. Tre fleksible innstillinger gir presis og skreddersydd styling.
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