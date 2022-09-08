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Utgått

Airstyler

HP8650/00

Lag frisyrer på en skånsom måte

Hvilken frisyre vil du ha i dag? Salon Airstylist har tre allsidige hårfriseringstilbehør og 650 W med effekt, slik at du kan lage kreative hårfrisyrer

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Skap din egen stil med Salon Airstylist

Lag frisyrer på en skånsom måte

  • Tre hårfriseringstilbehør

  • Tre varmeinnstillinger

650 W for et vakkert resultat

650 W for et vakkert resultat

Denne airstyleren har et varmeelement med et lavt nivå på 650 W, som bidrar til skånsom, men også effektiv tørking og styling.

Kompakt design for enkel bruk

Kompakt design for enkel bruk

Denne styleren er kompakt og ergonomisk og drar nytte av en moderne design. Dette gir en styler som er lett og enkel å håndtere, samtidig som den er liten nok til å oppbevares nesten hvor som helst.

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage det perfekte sluttresultatet. Tre fleksible innstillinger gir presis og skreddersydd styling.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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