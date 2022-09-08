Inntrekkbare børstehår, slik at håret frigis på en sikker måte

Unike inntrekkbare børstehår garanterer enkel og sikker bruk. Bare legg håret rundt børsten, roter den avkjølte tuppen, og børstehårene trekkes inn. Denne unike funksjonen sikrer at håret frigis på en sikker måte, og holder ved like formen på krøllene.