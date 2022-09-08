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Utgått
HP8632/00
Care Edition
Ionisk
45 mm sylinder
Keramisk keratinbelegg
Unike inntrekkbare børstehår garanterer enkel og sikker bruk. Bare legg håret rundt børsten, roter den avkjølte tuppen, og børstehårene trekkes inn. Denne unike funksjonen sikrer at håret frigis på en sikker måte, og holder ved like formen på krøllene.
Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår
Velg mellom to temperaturinnstillinger for frisering på 160 °C og 190 °C for å sikre langvarig resultat, samtidig som faren for hårskader reduseres til et minimum.
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