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  • Skånsom styling for myke bølger og volum
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  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
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  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum
  • Skånsom styling for myke bølger og volum

Utgått

KeraShine oppvarmet stylingbørste

HP8632/00

Skånsom styling for myke bølger og volum
KeraShine ionisk styler fra Philips gjør det enkelt å bølge håret på en skånsom måte. En oppvarmet sylinder på 45 mm med keratinbelegg gir et langvarig resultat, og innskyvbare buster garanterer trygg bruk.
Se alle fordeler

med keramisk keratinbelegg

Skånsom styling for myke bølger og volum

  • Care Edition

  • Ionisk

  • 45 mm sylinder

  • Keramisk keratinbelegg

Inntrekkbare børstehår, slik at håret frigis på en sikker måte

Inntrekkbare børstehår, slik at håret frigis på en sikker måte

Unike inntrekkbare børstehår garanterer enkel og sikker bruk. Bare legg håret rundt børsten, roter den avkjølte tuppen, og børstehårene trekkes inn. Denne unike funksjonen sikrer at håret frigis på en sikker måte, og holder ved like formen på krøllene.

Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår

Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår

Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår

To temperaturinnstillinger for frisering avhengig av hårtype

Velg mellom to temperaturinnstillinger for frisering på 160 °C og 190 °C for å sikre langvarig resultat, samtidig som faren for hårskader reduseres til et minimum.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.