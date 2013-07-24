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Utgått

ProCareKonisk krølltang

HP8619/00

4.8

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Trygg styling av sunne krøller og bølger

Ønsker du å lage krøller og bølger som ser naturlige ut, uten å bekymre deg for å skade håret eller brenne deg mens du former det? Form håret trygt med den nyskapende krølltangen Philips ProCare.

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Trygg styling av sunne krøller og bølger

  • Konisk sylinder (13–25 mm)

  • Fløyelsmykt belegg

  • Temperatur på 150–200 ºC

  • Curl Ready-indikator

Soft Touch-belegg for å unngå umiddelbare brannskader på hender og hår.

Soft Touch-belegg for å unngå umiddelbare brannskader på hender og hår.

Soft Touch-belegget på røret sikrer sikker styling uten fare for umiddelbar forbrenning. 96 % av kvinner sier at "Soft Touch-belegget sikrer sikker styling uten risiko for umiddelbar forbrenning". Test gjennomført med 55 kvinner.

En unik indikator forteller deg når krøllen er klar.

En unik indikator forteller deg når krøllen er klar.

Den unike Curl ready-indikatoren gir deg beskjed når krøllen er klar, ved å avgi et pipesignal. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg med å få vakre krøller og bølger og hindrer overoppheting av håret. Bare velg én av tre krølltider, avhengig av hårtypen din, og trykk på knappen etter at du har rullet håret rundt røret.

Digitale temperaturinnstillinger som passer til hårtypen til.

Digitale temperaturinnstillinger som passer til hårtypen til.

Ved hjelp av den integrerte LCD-skjermen med hårtypeindikator kan du velge riktig krølltid for hårtypen din og hindre overoppheting.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

24/07/2013

Deutschland

Deutschland

Super!

Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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