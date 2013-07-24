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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Trygg styling av sunne krøller og bølger
Ønsker du å lage krøller og bølger som ser naturlige ut, uten å bekymre deg for å skade håret eller brenne deg mens du former det? Form håret trygt med den nyskapende krølltangen Philips ProCare.
Konisk sylinder (13–25 mm)
Fløyelsmykt belegg
Temperatur på 150–200 ºC
Curl Ready-indikator
Soft Touch-belegget på røret sikrer sikker styling uten fare for umiddelbar forbrenning. 96 % av kvinner sier at "Soft Touch-belegget sikrer sikker styling uten risiko for umiddelbar forbrenning". Test gjennomført med 55 kvinner.
Den unike Curl ready-indikatoren gir deg beskjed når krøllen er klar, ved å avgi et pipesignal. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg med å få vakre krøller og bølger og hindrer overoppheting av håret. Bare velg én av tre krølltider, avhengig av hårtypen din, og trykk på knappen etter at du har rullet håret rundt røret.
Ved hjelp av den integrerte LCD-skjermen med hårtypeindikator kan du velge riktig krølltid for hårtypen din og hindre overoppheting.
4.8
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Tina
24/07/2013
Deutschland
Super!
Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare HP8619/00 Boucleur conique