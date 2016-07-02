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Utgått
Sunnere vei til perfekte krøller og bølger
Praktfulle, myke og glansfulle krøller. Fyldige bølger med mye volum og tykkelse … Med den nye koniske krølltangen Care CurlControl fra Philips kan du skape ulike typer krøller samtidig som du tar vare på håret
Konisk sylinder (13–25 mm)
Silkemykt keramisk belegg
Temperatur på 130–200 ºC
Slår seg automatisk av
Unik Curl Ready-indikator gir deg beskjed når krøllen er klar med et pipesignal. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg med å få vakre krøller og bølger, samtidig som det forhindrer at håret overopphetes. Bare velg én av tre krølltider, og trykk på knappen etter at du rullet håret rundt røret. Se i brukerhåndboken for å se anbefalinger fra hårekspertene våre om hvordan du velger riktig krølltid avhengig av hårtype og utseendet du ønsker å oppnå.
Det keramiske røret SilkySmooth, som er dobbelt så skånsomt som et vanlig keramisk rør, sørger for mindre friksjon og et glattere, sunnere og mer glansfullt hår.
Digitale innstillinger gjør at du kan velge temperatur (130–200 °C) og krølltid (5, 8, eller 10 sekunder) som passer til hårtypen din og ønsket utseende.
4.6
av 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Trevlig sätt att locka hår
Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konisk locktång
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konisk locktång
amelix
05/12/2012
Deutschland
Philips Konischer Lockenstab
bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konischer Lockenstab
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konischer Lockenstab
Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Conische krultang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8618/00 Conische krultang