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Utgått

Konisk krølltang

HP8618/00

4.6

| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Sunnere vei til perfekte krøller og bølger

Praktfulle, myke og glansfulle krøller. Fyldige bølger med mye volum og tykkelse … Med den nye koniske krølltangen Care CurlControl fra Philips kan du skape ulike typer krøller samtidig som du tar vare på håret

Se alle fordeler

takket være Curl Ready-indikatoren

Sunnere vei til perfekte krøller og bølger

  • Konisk sylinder (13–25 mm)

  • Silkemykt keramisk belegg

  • Temperatur på 130–200 ºC

  • Slår seg automatisk av

Unik indikator forteller deg når krøllen er klar

Unik indikator forteller deg når krøllen er klar

Unik Curl Ready-indikator gir deg beskjed når krøllen er klar med et pipesignal. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg med å få vakre krøller og bølger, samtidig som det forhindrer at håret overopphetes. Bare velg én av tre krølltider, og trykk på knappen etter at du rullet håret rundt røret. Se i brukerhåndboken for å se anbefalinger fra hårekspertene våre om hvordan du velger riktig krølltid avhengig av hårtype og utseendet du ønsker å oppnå.

SilkySmooth keramisk belegg er dobbelt så skånsomt mot håret ditt

SilkySmooth keramisk belegg er dobbelt så skånsomt mot håret ditt

Det keramiske røret SilkySmooth, som er dobbelt så skånsomt som et vanlig keramisk rør, sørger for mindre friksjon og et glattere, sunnere og mer glansfullt hår.

Digitale innstillinger gjør at du kan justere krølltangen etter hårtypen din

Digitale innstillinger gjør at du kan justere krølltangen etter hårtypen din

Digitale innstillinger gjør at du kan velge temperatur (130–200 °C) og krølltid (5, 8, eller 10 sekunder) som passer til hårtypen din og ønsket utseende.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

02/07/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konisk locktång

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konisk locktång

05/12/2012

Deutschland

Deutschland

Philips Konischer Lockenstab

bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konischer Lockenstab

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Konischer Lockenstab

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Conische krultang

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8618/00 Conische krultang

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