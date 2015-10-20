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Utgått
Care Edition
25 mm rør
Temperatur på 130–200 ºC
Keramisk keratinbelegg
Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for bedre hårpleie
Rørets diameter på 25 mm gjør at du kan få en trendy sveis med krøller ved å lage løse krøller som ser naturlige ut, på en enkel måte.
Reostathjul med 8 varmeinnstillinger (fra 130 til 200 °C) gjør at du velger temperaturen som passer til hårtypen din
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
paoloefs
20/10/2015
Italia
Bekreftet kjøper
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Fordeler
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Ulemper
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine