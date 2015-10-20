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  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller
  • Skånsom styling for naturlige krøller

Utgått

KeraShine-krølltang

HP8607/00

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Skånsom styling for naturlige krøller
Har du lyst på krøller som føles naturlige og er lette å style, uten at håret blir skadet eller tørt? Den nye KeraShine-krølltangen har sylinder på 25 mm og lager krøller som ser naturlige ut. Den har også et beskyttende keramisk belegg og justerbar temperaturinnstilling
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med keramisk keratinbelegg

Skånsom styling for naturlige krøller

  • Care Edition

  • 25 mm rør

  • Temperatur på 130–200 ºC

  • Keramisk keratinbelegg

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for bedre hårpleie

Rør på 25 mm som gir krøller som ser naturlige ut

Rør på 25 mm som gir krøller som ser naturlige ut

Rørets diameter på 25 mm gjør at du kan få en trendy sveis med krøller ved å lage løse krøller som ser naturlige ut, på en enkel måte.

Reostathjul og 8 temperaturinnstillinger

Reostathjul med 8 varmeinnstillinger (fra 130 til 200 °C) gjør at du velger temperaturen som passer til hårtypen din

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Fordeler

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Ulemper

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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