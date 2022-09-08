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Utgått
HP8605/00
Krøller som ser naturlige ut, med beskyttelse for håret
Vil du ha krøller som er lette å håndtere, og føles naturlige uten skader og tørrhet? Krølltangen CurlControl med et rør på 25 mm for å gi krøller som ser naturlige ut, har et beskyttende keramisk belegg og variabel temperatur som passer til hårtypen din
25 mm rør
Temperatur på 130–200 °C
Keramisk belegg
Rørets diameter på 25 mm gjør at du kan få en trendy sveis med krøller ved å lage løse krøller som ser naturlige ut, på en enkel måte.
Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.
Reostathjul med 8 varmeinnstillinger (fra 130 til 200 °C) gjør at du velger temperaturen som passer til hårtypen din
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