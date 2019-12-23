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Utgått
MoistureProtect teknologi
Pleiende ion-funksjon
Bevegelige keramiske plater
Sensoren diagnostiserer håret 30 ganger i sekundet og tilpasser temperaturen for å bevare hårets naturlige fuktighet.
Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.
De flytende platene beveger seg for å justere presset på håret. Det beskytter håret mot skader og reduserer muligheten for hårbrudd.
4.3
av 5
127
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Disa A
23/12/2019
Sverige
Utmärkt Bra
Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.
Fordeler
Allt är bra
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Emci
13/04/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Grym plattång
Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång
ZebraThree
30/01/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Amazing product
A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener