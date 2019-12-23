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  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
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  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
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  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold

Utgått

MoistureProtectRettetang

HP8372/00

4.3
| (127) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold
Style håret uten å skade det! Moisture Protect rettetang har en liten, innebygget sensor som måler hårets fuktighetsinnhold hele 30 ganger per sekund for å kontinuerlig tilpasse temperaturen slik at håret ikke blir skadet. Den innovative funksjonen beskytter hårets naturlige fuktighetsinnhold under stylingen.
Se alle fordeler

Sunt hår med flott glans!

Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold

  • MoistureProtect teknologi

  • Pleiende ion-funksjon

  • Bevegelige keramiske plater

Perfekt fuktighetsbeskyttelse med nyskapende sensor

Perfekt fuktighetsbeskyttelse med nyskapende sensor

Sensoren diagnostiserer håret 30 ganger i sekundet og tilpasser temperaturen for å bevare hårets naturlige fuktighet.

Forhindrer statisk elektrisitet for jevnt, krusfritt og glansfullt hår

Forhindrer statisk elektrisitet for jevnt, krusfritt og glansfullt hår

Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Påfør håret mindre trykk for å redusere risikoen for skader

Påfør håret mindre trykk for å redusere risikoen for skader

De flytende platene beveger seg for å justere presset på håret. Det beskytter håret mot skader og reduserer muligheten for hårbrudd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

127

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

23/12/2019

Sverige

Sverige

Utmärkt Bra

Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.

Fordeler

Allt är bra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång

13/04/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Grym plattång

Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/00 Plattång

30/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Amazing product

A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.