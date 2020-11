Bevar hårets naturlige fuktighetsinnhold

Style håret uten å skade det! Moisture Protect rettetang har en liten, innebygget sensor som måler hårets fuktighetsinnhold hele 30 ganger per sekund for å kontinuerlig tilpasse temperaturen slik at håret ikke blir skadet. Den innovative funksjonen beskytter hårets naturlige fuktighetsinnhold under stylingen. Se alle fordeler