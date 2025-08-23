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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Keratin-belagte plater
Vibrerende plater
Ionisk pleie
Profesjonell temperatur på 230 °C
De keratinbelagte platene glir enkelt gjennom håret ditt for et skinnende krusfritt utseende.
Skånsomt vibrerende plater sprer håret jevnt for å forbedre friseringsresultatet for håret.
Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.
4.5
av 5
37
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Libra839
23/08/2025
United Kingdom
Efsane bir ürün
Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener
Eve4
30/12/2024
United Kingdom
Best of the best
I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.
Fordeler
Works perfect, hair looks and stays straightened.
Ulemper
No cons
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener
Beatrise
15/10/2011
United Kingdom
Just amazing.
Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener