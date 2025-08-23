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  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
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  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
  • Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie

Utgått

PrestigeRettetang

HP8361/00

4.5
| (37) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie
Philips Straightener Prestige gir deg den ultimate behandlingen samtidig som den friserer håret ditt med keratinbelagte keramiske plater og ionisk behandling. Få de beste resultatene og et skinnende utseende med skånsomt vibrerende plater.
Se alle fordeler

Få et utseende med en sunn glød gjennom ekstra pleie

  • Keratin-belagte plater

  • Vibrerende plater

  • Ionisk pleie

  • Profesjonell temperatur på 230 °C

Keratin-belagte keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keratin-belagte keramiske plater for god glid og skinnende hår

De keratinbelagte platene glir enkelt gjennom håret ditt for et skinnende krusfritt utseende.

Skånsomt vibrerende plater for et optimalt friseringsresultat

Skånsomt vibrerende plater for et optimalt friseringsresultat

Skånsomt vibrerende plater sprer håret jevnt for å forbedre friseringsresultatet for håret.

Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår

Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår

Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

37

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

23/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Efsane bir ürün

Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

30/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Best of the best

I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.

Fordeler

Works perfect, hair looks and stays straightened.

Ulemper

No cons

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Just amazing.

Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8361/07 Straightener

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.