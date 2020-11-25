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  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår
  • Skånsom retting for silkeglatt hår

Utgått

KeraShine-rettetang

HP8348/00

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Skånsom retting for silkeglatt hår
Den nye ioniske KeraShine-rettetangen fra Philips med keratinbelagte keramiske plater gir deg den rette hårstilen du ønsker, samtidig som den er skånsom mot håret.
Se alle fordeler

med keramisk keratinbelegg

Skånsom retting for silkeglatt hår

  • Care Edition

  • Ionisk

  • 230 °C

  • Keramisk keratinbelegg

Beskyttende keramisk belegg med tilført keratin

Beskyttende keramisk belegg med tilført keratin

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for bedre hårpleie

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

Profesjonell høy temperatur på 230 °C for perfekte resultater

Profesjonell høy temperatur på 230 °C for perfekte resultater

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Fordeler

El precio

Ulemper

Nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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