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30 dagers angrerett
Utgått
Care Edition
Ionisk
230 °C
Keramisk keratinbelegg
Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for bedre hårpleie
Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.
4.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Fordeler
El precio
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Bekreftet kjøper
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine