Ekstra brede plater for bedre resultater på tykt eller langt hår

Det kan være vanskelig og tidkrevende noen ganger når du skal rette tykt eller langt hår. Dette er fordi platene ofte er for smale til å holde håret, og hårmengden gjør at du må rette det flere ganger for å få ønsket resultat. Disse ekstra brede retteplatene er utformet spesielt for tykt eller langt hår. Den økte bredden på platene gir 40 % større retteflate, slik at du kan rette ut mer hår i én omgang og redusere tiden det tar.