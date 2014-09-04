Hallo ihr Lieben! Ich habe das Glätteisen HP8346 erhalten und war zunächst sehr skeptisch. Ich habe schon zahlreiche Glätteisen verwendet, aber da ich sehr dickes und langes Haar habe, war ich mit keinem richtig zufrieden. ich habe das Glätteisen nun 4 Wochen fast täglich verwendet und kann dementsprechend ein Fazit bilden. Das Glätteisen hat mich sehr überrascht! Ich habe weder mein Hitzeschutzmittel noch mein Shampoo usw gewechselt. Alle Vorraussetzungen also wie bei meinen bisherigen Glätteisen. Breite Platten: Besonders auffällig sind zum einen die sehr breiten Platten. Optimal für dickes und langes Haar. So ist das Haar in wenigen Schritten perfekt geglättet. Bei "normalen" schmalen Glätteisen musste ich deutlich öfter durch mein Haar. Entsprechend mehr Haarschäden sind mit Sicherheit die Folge. Somit ist das Philips HP 8346 deutlich schonender zum Haar. Kämme: Außerdem befinden sich 2 kleine Kämme an den Seiten der Platten. Diese Kämme sind abnehmbar. Ich habe sie verwendet und muss sagen: TOP! gerade bei langem Haar ist es schwierig, das Haar richtig zu glätten. Durch diese Kämme, wird das Haar unmittelbar vor dem Glätten nochmal gekämmt. Somit erzielt man ein viel schöneres Ergebnis. Nimmt man die Kämme ab, kann man mit diesem Glätteisen wunderschöne, sanfte Wellen ins Haar zaubern. Kabel: Das Kabel ist mit 1,80m sehr lang, in Verbindung mit dem drehbaren Gelenk am Gerät hat man nahezu das Gefühl, das Glätteisen ist Kabellos. Man kann sich richtig gut damit bewegen ohne ständig zu "kämpfen" =) Tasche: in der Lieferung inklusive ist eine sehr schöne Tasche. Ich verstaue mein Glätteisen nachdem es abgekühlt ist immer in dieser Tasche. Sie ist in einem schlichten schwarz gehalten und sieht sehr edel aus. Ionisierung: Die Ionisierungs-Funktion ist extrem auffallend. Jedes Mal wenn ich mein Glätteisen benutzt habe, haben meine Haare auffallend mehr geglänzt. Ich wurde sogar regelmäßig darauf angesprochen, ob ich meine Pflegeserie gewechselt habe. Themperatur: Ab 200 Grad kann man die Themperatur nur noch in 5er Schritten erhöhen. Das finde ich klasse. Denn gerade in diesem hohen Bereich, sind kleine Schritte super! Das Glätteisen kann maximal auf 230Grad erhitzt werden. Dank der super Technik, glättet das Eisen jedoch schon lange vor 230Grad. Die Gradzahl ist im digitalen Anzeigefenster deutlich zu erkennen. Die Wunschtemperatur ist in wenigen Sekunden (definitiv unter 1 Minute) erreicht. Tastensperre: Das ist für mich eines der Highlights! Bei anderen Glätteisen ist es mir sehr oft passiert, dass ich das Glätteisen während dem Styling versehentlich ausgeschalten habe und somit neu aufheizen musste. Oder ich habe die Themperatur aus Versehen verstellt. Gerade bei hohen Gradzahlen wird das schnell gefährlich und schädlich. Verriegelung: Das Glätteisen lässt sich schnell und einfach verriegeln und kann somit super transportiert werden! Abschalt-Automatik: Das Glätteisen schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab. Besonders in stressigen Situationen kann es passieren, dass das Glätteisen versehentlich in der Steckdose bleibt. Mit dieser Abschaltautomatik kann somit nichts passieren- vorausgesetzt natürlich, das Glätteisen liegt auf einem hitzeresistenten Untergrund. Mein Fazit: Absolute Kaufempfehlung! Besonders für dickes,langes Haar super geeignet! Das Glätteisen übertrifft vollkommen meine Erwartungen! Preis/Leistung unschlagbar! In Kürze werde ich einen Livetest zu diesem Produkt auf meinem Kanal www.youtube.com/user/Sandylicious0509 hochladen. So kann ich demonstrieren wie toll das Glätteisen im Echttest ist =)