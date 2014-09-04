Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
Spesielt tykt og langt hår: Mer stil, raskere
Den nye rettetangen Philips Care Thick & Long Hair + er spesielt utformet for å rette tykt og langt hår på en enkel måte, takket være 40 % bredere plater og en avtakbar kam med dobbel funksjon
Keramiske plater
Jevn varmefordeling, 199 °C
Ionisk behandling
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.
Det kan være vanskelig og tidkrevende noen ganger når du skal rette tykt eller langt hår. Dette er fordi platene ofte er for smale til å holde håret, og hårmengden gjør at du må rette det flere ganger for å få ønsket resultat. Disse ekstra brede retteplatene er utformet spesielt for tykt eller langt hår. Den økte bredden på platene gir 40 % større retteflate, slik at du kan rette ut mer hår i én omgang og redusere tiden det tar.
Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.
4.0
av 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Anna7000
04/09/2014
Danmark
Kan kun anbefales
Super hurtig ekspedition, holder det som er lovet kan kun anbefales sparer masser af tid for glatte langt hår, hår bliver ikke elektrisk. Smart funktion med temperatur den kan reguleres trin efter trin, venlig og forståeligt brugervejledning. Jeg ville kalde det must have når man i farten skal ser godt ude uden bruge masser af tid. Tak Philips det er rigtig god værktøj til os travle kvinder som ville ikke se kedelig ude i hverdagen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Sandylicious0509
27/05/2013
Deutschland
Endlich wird mein langes Haar richtig glatt!
Hallo ihr Lieben! Ich habe das Glätteisen HP8346 erhalten und war zunächst sehr skeptisch. Ich habe schon zahlreiche Glätteisen verwendet, aber da ich sehr dickes und langes Haar habe, war ich mit keinem richtig zufrieden. ich habe das Glätteisen nun 4 Wochen fast täglich verwendet und kann dementsprechend ein Fazit bilden. Das Glätteisen hat mich sehr überrascht! Ich habe weder mein Hitzeschutzmittel noch mein Shampoo usw gewechselt. Alle Vorraussetzungen also wie bei meinen bisherigen Glätteisen. Breite Platten: Besonders auffällig sind zum einen die sehr breiten Platten. Optimal für dickes und langes Haar. So ist das Haar in wenigen Schritten perfekt geglättet. Bei "normalen" schmalen Glätteisen musste ich deutlich öfter durch mein Haar. Entsprechend mehr Haarschäden sind mit Sicherheit die Folge. Somit ist das Philips HP 8346 deutlich schonender zum Haar. Kämme: Außerdem befinden sich 2 kleine Kämme an den Seiten der Platten. Diese Kämme sind abnehmbar. Ich habe sie verwendet und muss sagen: TOP! gerade bei langem Haar ist es schwierig, das Haar richtig zu glätten. Durch diese Kämme, wird das Haar unmittelbar vor dem Glätten nochmal gekämmt. Somit erzielt man ein viel schöneres Ergebnis. Nimmt man die Kämme ab, kann man mit diesem Glätteisen wunderschöne, sanfte Wellen ins Haar zaubern. Kabel: Das Kabel ist mit 1,80m sehr lang, in Verbindung mit dem drehbaren Gelenk am Gerät hat man nahezu das Gefühl, das Glätteisen ist Kabellos. Man kann sich richtig gut damit bewegen ohne ständig zu "kämpfen" =) Tasche: in der Lieferung inklusive ist eine sehr schöne Tasche. Ich verstaue mein Glätteisen nachdem es abgekühlt ist immer in dieser Tasche. Sie ist in einem schlichten schwarz gehalten und sieht sehr edel aus. Ionisierung: Die Ionisierungs-Funktion ist extrem auffallend. Jedes Mal wenn ich mein Glätteisen benutzt habe, haben meine Haare auffallend mehr geglänzt. Ich wurde sogar regelmäßig darauf angesprochen, ob ich meine Pflegeserie gewechselt habe. Themperatur: Ab 200 Grad kann man die Themperatur nur noch in 5er Schritten erhöhen. Das finde ich klasse. Denn gerade in diesem hohen Bereich, sind kleine Schritte super! Das Glätteisen kann maximal auf 230Grad erhitzt werden. Dank der super Technik, glättet das Eisen jedoch schon lange vor 230Grad. Die Gradzahl ist im digitalen Anzeigefenster deutlich zu erkennen. Die Wunschtemperatur ist in wenigen Sekunden (definitiv unter 1 Minute) erreicht. Tastensperre: Das ist für mich eines der Highlights! Bei anderen Glätteisen ist es mir sehr oft passiert, dass ich das Glätteisen während dem Styling versehentlich ausgeschalten habe und somit neu aufheizen musste. Oder ich habe die Themperatur aus Versehen verstellt. Gerade bei hohen Gradzahlen wird das schnell gefährlich und schädlich. Verriegelung: Das Glätteisen lässt sich schnell und einfach verriegeln und kann somit super transportiert werden! Abschalt-Automatik: Das Glätteisen schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab. Besonders in stressigen Situationen kann es passieren, dass das Glätteisen versehentlich in der Steckdose bleibt. Mit dieser Abschaltautomatik kann somit nichts passieren- vorausgesetzt natürlich, das Glätteisen liegt auf einem hitzeresistenten Untergrund. Mein Fazit: Absolute Kaufempfehlung! Besonders für dickes,langes Haar super geeignet! Das Glätteisen übertrifft vollkommen meine Erwartungen! Preis/Leistung unschlagbar! In Kürze werde ich einen Livetest zu diesem Produkt auf meinem Kanal www.youtube.com/user/Sandylicious0509 hochladen. So kann ich demonstrieren wie toll das Glätteisen im Echttest ist =)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Care Thick & Long Hair HP8346/00 Haarglätter
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sunshine
26/05/2013
Deutschland
gutes Glätteisen
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips HP8346 Glätteisen. Es ist wirklich superschnell aufgeheizt, hat ausreichende Temperatureinstellungen und lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Auch finde ich das Kabelgelenk sehr praktisch, da es dadurch zu keinen Kabelverwicklungen kommt. Gut sind auch das lange Kabel und die Aufbewahrungstasche, sowie die herausnehmbaren Kämme. Mit den Kämmen haben die Haare einen besseren Halt, und unterstützen den Glättvorgang. Allerdings muss man nur gut davor die Haare durchkämmen, sonst bleibt man in den Kämmen während des Glättens hängen. Das Gerät hält was es verspricht und es ist leicht zu bedienen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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