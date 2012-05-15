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Utgått
Respekter håret både dag og natt
Philips gir deg den unike Care Touch®-innstillingen som bevarer den rette frisyren lenger og med mindre skade.
SalonStraight
Respect
Automatisk innstilling for at det skal være sunt å style på nytt. Oppretthold stilen hele dagen mens du tar vare på kvaliteten på håret ditt
Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.
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4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo