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Utgått

Rettetang

HP8342

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Respekter håret både dag og natt

Philips gir deg den unike Care Touch®-innstillingen som bevarer den rette frisyren lenger og med mindre skade.

Se alle fordeler

SalonStraight Respect

Respekter håret både dag og natt

  • SalonStraight

  • Respect

Sunnere å style på nytt med automatiske innstillinger for en mer skånsom temperatur

Sunnere å style på nytt med automatiske innstillinger for en mer skånsom temperatur

Automatisk innstilling for at det skal være sunt å style på nytt. Oppretthold stilen hele dagen mens du tar vare på kvaliteten på håret ditt

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8342 Plancha para el pelo

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