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Utgått

ProCare-rettetang

HP8339/20

5

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Perfekt frisering på en konstant, pleiende temperatur

Philips ProCare-rettetangen beskytter håret mot overoppheting, takket være de nyutviklede Dual-Care™-platene, med konstant temperatur og EHD Technology™

Se alle fordeler

Perfekt frisering på en konstant, pleiende temperatur

  • Keramiske plater

  • Jevn varmefordeling, 199 °C

  • Ionisk behandling

  • 15 sek oppvarmingstid

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

Sunt hår uten at varmen skader det, med jevn varmefordeling

Avansert Philips EHD+-teknologi betyr at styleren alltid kommer til å fordele varmen jevnt - selv ved høye temperaturer, noe som forhindrer ødeleggende varmepunkter. Dette gir bedre beskyttelse og bidrar til at håret blir sunt og glansfullt.

Pleiende og effektiv retting med konstant temperatur

Pleiende og effektiv retting med konstant temperatur

Denne rettetangen holder en mer konstant temperatur. Varmeelementet med høy ytelse gjør at du kan rette ut håret ditt ved en mer skånsom temperatur, mens du får den nøyaktige stilen du vil ha.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

6

Anmeldelser

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25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!

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Denne omtalen gjelder HP8339/00 Haarglätter

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06/01/2012

Deutschland

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Glätteisen

Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.

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24/03/2017

Suisse

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Top Funktionen

Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert

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