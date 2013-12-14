Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Keramiske plater
Temperatur på 140–220 °C
Ionisk behandling
Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt. Derfor er det et av de beste materialene for retteplater. SilkySmooth-platene er nøye behandlet for å forbedre glide- og pleieegenskapene til keramikken, som gir deg perfekt, glansfullt hår.
Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.
Priser
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8333/00 Care SilkySmooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8333/00 Care SilkySmooth