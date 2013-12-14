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  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
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  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
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  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår
  • Skånsom retting som gir ion-blankt hår

Utgått

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Skånsom retting som gir ion-blankt hår
Rettetangen Philips Care Straightener har de jevneste platene, slik at den reduserer friksjon betraktelig, unngår knekt hår og gjør håret ditt sunt og glansfullt.
Se alle fordeler

Rettetang med glatte plater

Skånsom retting som gir ion-blankt hår

  • Keramiske plater

  • Temperatur på 140–220 °C

  • Ionisk behandling

Dobbelt så glatt mot håret ditt med SilkySmooth keramiske plater

Dobbelt så glatt mot håret ditt med SilkySmooth keramiske plater

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt. Derfor er det et av de beste materialene for retteplater. SilkySmooth-platene er nøye behandlet for å forbedre glide- og pleieegenskapene til keramikken, som gir deg perfekt, glansfullt hår.

Presis kontroll med variabel temperatur på opptil 220 °C

Presis kontroll med variabel temperatur på opptil 220 °C

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8333/00 Care SilkySmooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8333/00 Care SilkySmooth

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