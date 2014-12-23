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Utgått
Enkel retting med ion-blankt hår
Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen med ionisk pleie gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.
Lengre keramiske plater (100 mm)
Profesjonell temperatur på 210 °C
Ionisk behandling
De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.
Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.
4.6
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/03 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/03 Straightener
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Bekreftet kjøper
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion