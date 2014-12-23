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Utgått

Essential Care ion

HP8320/00

4.6

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Enkel retting med ion-blankt hår

Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen med ionisk pleie gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.

Se alle fordeler

med 100 mm lange plater

Enkel retting med ion-blankt hår

  • Lengre keramiske plater (100 mm)

  • Profesjonell temperatur på 210 °C

  • Ionisk behandling

Lange plater for rask og enkel retting

Lange plater for rask og enkel retting

De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/03 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/03 Straightener

21/12/2015

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8320/00 Essential Care ion

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