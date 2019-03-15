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Utgått

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Enkel retting og glans

Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.

Se alle fordeler

med 100 mm lange plater

Enkel retting og glans

  • Lengre plater (100 mm)

  • Profesjonell temperatur på 210 °C

  • Keramiske plater

Lange plater for rask og enkel retting

Lange plater for rask og enkel retting

De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.

Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

18/12/2015

France

France

Bekreftet kjøper

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

15/04/2016

France

France

Bon produit

[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care

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