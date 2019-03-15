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Utgått
Enkel retting og glans
Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.
Lengre plater (100 mm)
Profesjonell temperatur på 210 °C
Keramiske plater
De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.
Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder
4.2
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Bekreftet kjøper
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care
Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8319/00 Essential Care