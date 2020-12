Rettetang: Keramiske plater for god glid og glansfullt hår

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt. Derfor er det et av de beste materialene for retteplater. SilkySmooth-platene er nøye behandlet for å forbedre glide- og pleieegenskapene til keramikken, som gir deg perfekt, glansfullt hår.