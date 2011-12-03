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Utgått

Rettetang

HP8297/00

4

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Naturlig rett med volum

Denne hårstyleren fra Philips lar deg lage en naturlig rett frisyre med kun den rette mengden volum for håret. Raskt, skånsomt og enkelt.

Se alle fordeler

En rettetang som gir et naturlig utseende

Naturlig rett med volum

Perfekt spenningskontroll for en stilig frisyre med naturlig volum

Perfekt spenningskontroll for en stilig frisyre med naturlig volum

Perfekt spenningskontroll gir den riktige spenningen mellom de keramiske platene og håret, slik at du kan få en stilig frisyre som forbedrer det naturlige volumet.

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

.

Digitale varmeinnstilinger for superglatte resultater for enhver hårtype

Digitale varmeinnstilinger for superglatte resultater for enhver hårtype

Digitale varmeinnstillinger gjør det enkelt og raskt å velge funksjonen som du trenger, eller å justere stylingtemperaturen med den digitale skjermen. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for spesifikke hårtyper og behov. Resultatet er perfekt styling med ett knappetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener

23/02/2011

España

España

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Piastra per capelli

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8297/00 Piastra per capelli

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