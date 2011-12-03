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Utgått
Naturlig rett med volum
Denne hårstyleren fra Philips lar deg lage en naturlig rett frisyre med kun den rette mengden volum for håret. Raskt, skånsomt og enkelt.
Perfekt spenningskontroll gir den riktige spenningen mellom de keramiske platene og håret, slik at du kan få en stilig frisyre som forbedrer det naturlige volumet.
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Digitale varmeinnstillinger gjør det enkelt og raskt å velge funksjonen som du trenger, eller å justere stylingtemperaturen med den digitale skjermen. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for spesifikke hårtyper og behov. Resultatet er perfekt styling med ett knappetrykk.
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4.0
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener
23/02/2011
España
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Piastra per capelli
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8297/00 Piastra per capelli