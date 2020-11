Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold

Style håret uten å skade det! DryCare Prestige hårføner har en liten, innebygget sensor som bruker infrarødteknologi til å måle hårets fuktighetsinnhold og tilpasse varmen, for å sikre at hårets naturlige fuktighetsinnhold ikke blir forstyrret. Den innovative funksjonen beskytter håret under styling og tørking. Se alle fordeler