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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Smart sensor med varmebeskyttelse
Pleiende ionfunksjon
Diffuser (volummunnstykke) følger med
Smart innebygget fuktighetsbeskyttelse
Den svært nyskapende infrarøde MoistureProtect-teknologien overvåker og tilpasser kontinuerlig fønetemperaturen, slik at den samsvarer med hvor mye håret må tørke. Den intelligente sensoren måler hårets overflatetemperatur 4000 ganger i løpet av føningen og justerer varmen for å unngå fuktighetstap og skade på håret. Når fuktigheten bevares, får du svært mykt og glansfullt hår. Du kan slå av/på sensoren ved behov.
Bruker infrarød teknologi for å diagnostisere håret, og tilpasser temperaturen for å bevare naturlig fuktighet.
ThermoProtect-temperaturen gir den optimale tørketemperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftstrømmen får du de beste resultatene på en pleiende måte.
4.4
av 5
232
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
HK0612
17/08/2020
Sverige
The best quality ever!
It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.
Fordeler
Light, high quality and no damage to the hair
Ulemper
The buttons' place is not so good
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer