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  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
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  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
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  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
  • Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold

DryCare PrestigeMoistureProtect hårføner

HP8280/00

4.4
| (232) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold
Style håret uten å skade det! DryCare Prestige hårføner har en liten, innebygget sensor som bruker infrarødteknologi til å måle hårets fuktighetsinnhold og tilpasse varmen, for å sikre at hårets naturlige fuktighetsinnhold ikke blir forstyrret. Den innovative funksjonen beskytter håret under styling og tørking.
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Kompatible produkter
DryCare Prestige

DryCare Prestige
Overhalt MoistureProtect-hårføner

HP8280/00R1

For et friskt, sunt hår

Style håret uten å forstyrre hårets naturlige fuktighetsinnhold

  • Smart sensor med varmebeskyttelse

  • Pleiende ionfunksjon

  • Diffuser (volummunnstykke) følger med

  • Smart innebygget fuktighetsbeskyttelse

MoistureProtect-sensor

MoistureProtect-sensor

Den svært nyskapende infrarøde MoistureProtect-teknologien overvåker og tilpasser kontinuerlig fønetemperaturen, slik at den samsvarer med hvor mye håret må tørke. Den intelligente sensoren måler hårets overflatetemperatur 4000 ganger i løpet av føningen og justerer varmen for å unngå fuktighetstap og skade på håret. Når fuktigheten bevares, får du svært mykt og glansfullt hår. Du kan slå av/på sensoren ved behov.

Smart innebygget fuktighetsbeskyttelse

Bruker infrarød teknologi for å diagnostisere håret, og tilpasser temperaturen for å bevare naturlig fuktighet.

Beskyttelse mot overoppheting

ThermoProtect-temperaturen gir den optimale tørketemperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftstrømmen får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

232

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

17/08/2020

Sverige

Sverige

The best quality ever!

It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.

Fordeler

Light, high quality and no damage to the hair

Ulemper

The buttons' place is not so good

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

28/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

The product is excellent

It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

04/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Super product

Super price, good product,I recommend high-class product

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

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