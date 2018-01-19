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Utgått
Ionisk ThermoProtect
2200 W
Ionisk pleie
Massasjediffuser
Denne hårføneren er resultatet av en moderne og sofistikert tilnærming til design. De myke, jevne konturene og de langstrakte proporsjonene gir et subtilt, feminint preg samtidig som det nøyaktige detaljarbeidet samt materialene og utførelsen i høy kvalitet gjenspeiler produktets fremragende ytelse.
ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.
Denne profesjonelle hårføneren på 2200 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
4.7
av 5
136
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Yaduma
19/01/2018
United Kingdom
Great value
feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
YARG
24/11/2015
United Kingdom
FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .
An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
EXAMPLEJackie27
12/06/2015
United Kingdom
tis gr8
[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer