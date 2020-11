Det avtakbare filteret for luftinntaket gjør rengjøring raskt og enkelt

Det avtakbare filteret for luftinntaket til hårføneren er enkelt å vedlikeholde. Bare klikk det av for å rengjøre det. Hvis du gjør dette regelmessig, hindrer du at det samles opp støv og hår som kan påvirke føneytelsen.