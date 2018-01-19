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  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
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  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect

Utgått

DryCare AdvancedHårføner

HP8233/00

4.7
| (136) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
Beskytt håret samtidig som du får et raskt føneresultat. Hårføneren har flere innstillinger for hastighet og temperatur. Den har også ThermoProtect, som gir rask føning ved en konstant og skånsom temperatur, samt ionisk pleie og TurboBoost.
Se alle fordeler

med massasjediffuser og 11 mm friseringsmunnstykke.

Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect

  • Ionisk ThermoProtect

  • 2200 W

  • Ionisk pleie

  • Massasjediffuser

Elegant, feminin design med vekt på ytelse og kvalitet

Elegant, feminin design med vekt på ytelse og kvalitet

Denne hårføneren er resultatet av en moderne og sofistikert tilnærming til design. De myke, jevne konturene og de langstrakte proporsjonene gir et subtilt, feminint preg samtidig som det nøyaktige detaljarbeidet samt materialene og utførelsen i høy kvalitet gjenspeiler produktets fremragende ytelse.

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Professional 2200 W for perfekte resultater som fra salongen.

Professional 2200 W for perfekte resultater som fra salongen.

Denne profesjonelle hårføneren på 2200 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

136

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

1

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value

feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

24/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .

An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

12/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

tis gr8

[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

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