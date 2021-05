Dobbelt så mange ioner for glansfullt hår

Beskytt håret samtidig som du får et raskt føneresultat. Hårføneren har flere innstillinger for hastighet og temperatur. Den har også ThermoProtect, som gir rask føning ved en konstant og skånsom temperatur, og ionisk pleie for et krusfritt, glansfullt hår. Se alle fordeler