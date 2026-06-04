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Dobbelt så mange ioner for glansfullt hår
Beskytt håret samtidig som du får et raskt føneresultat. Hårføneren har flere innstillinger for hastighet og temperatur. Den har også ThermoProtect, som gir rask føning ved en konstant og skånsom temperatur, og ionisk pleie for et krusfritt, glansfullt hår.
Ionisk ThermoProtect
2200 W
Dobbelt så mange ioner
Volum-diffuser
ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.
Denne profesjonelle hårføneren på 2200 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
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4.6
av 5
197
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Bruksdato 2014-08-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Bruksdato 2014-08-01
Em26
19/01/2018
United Kingdom
Excellent hairdryer
This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Bruksdato 2020-04-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Bruksdato 2020-04-17