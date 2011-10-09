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Utgått

SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

HP8183/00

4.2

| (16) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

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4.2

av 5

16

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8183/07 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8183/07 Hairdryer

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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