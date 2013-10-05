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Utgått
Gled deg over myk berøring.
Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og maksimerer hygienen. Trådløs og oppladbar, for komfortabel bruk, når og hvor du vil. Leveres med et deksel for følsomme områder.
SkinCare-system
Trådløs
Unik Philips-design som inneholder hypoallergeniske pigger for optimal hygiene, passer perfekt i hånden din for optimal bruk under alle forhold og kan brukes både våt og tørr.
Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess.
Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å fjerne hår uten å trekke i huden.
3.9
av 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Depiladora