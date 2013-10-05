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Utgått

SatinSoftEpilator

HP6520/01

3.9

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Gled deg over myk berøring.

Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og maksimerer hygienen. Trådløs og oppladbar, for komfortabel bruk, når og hvor du vil. Leveres med et deksel for følsomme områder.

Se alle fordeler

Epilator med Skin Care System

Gled deg over myk berøring.

  • SkinCare-system

  • Trådløs

Eksfolieringsbørste for å få enda vakrere hud.

Eksfolieringsbørste for å få enda vakrere hud.

Unik Philips-design som inneholder hypoallergeniske pigger for optimal hygiene, passer perfekt i hånden din for optimal bruk under alle forhold og kan brukes både våt og tørr.

Vibrerende massasjestav stimulerer huden din

Vibrerende massasjestav stimulerer huden din

Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess.

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å fjerne hår uten å trekke i huden.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Epilator

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6520/01 Depiladora

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