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Utgått
Med skjærehode for hele kroppen
Hvis du gjør sirkulære bevegelser med eksfolieringshansken, masserer du huden skånsomt og fjerner døde hudceller samtidig. Dette gir vakker, glatt hud og holder inngrodde hår til et minimum
Løfter til og med korte hår for ekstra glatt epilering, og får huden til å slappe av for mer skånsom hårfjerning samtidig.
I tillegg får du optimal hygiene med de hypoallergeniske platene.
4.0
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
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Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Vero11
24/10/2012
België
Bekreftet kjøper
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
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Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat