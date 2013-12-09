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  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt
  • For hud som alltid er glatt

Utgått

SatinelleEpilator

HP6512

4
| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
For hud som alltid er glatt
Prøv epilering med dette nye epilatorsystemet fra Philips, som fjerner hår fra røttene, gir deg glatt hud i flere uker (ikke dager) og er skånsom mot huden. Du får den med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere for å oppnå best resultat
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Fjerner hår i flere uker. Tar vare på huden.

For hud som alltid er glatt

  • Med skjærehode for hele kroppen

Eksfolier mellom epileringsøktene

Eksfolier mellom epileringsøktene

Hvis du gjør sirkulære bevegelser med eksfolieringshansken, masserer du huden skånsomt og fjerner døde hudceller samtidig. Dette gir vakker, glatt hud og holder inngrodde hår til et minimum

Hårløfter og massasje-tilbehør

Hårløfter og massasje-tilbehør

Løfter til og med korte hår for ekstra glatt epilering, og får huden til å slappe av for mer skånsom hårfjerning samtidig.

Dette epileringssystemet fjerner hår helt ned til 0,5 mm

Dette epileringssystemet fjerner hår helt ned til 0,5 mm

I tillegg får du optimal hygiene med de hypoallergeniske platene.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Bekreftet kjøper

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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  • Tidlig tilgang til salg.
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