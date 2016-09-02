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Utgått
HP6423/00
Til bena
Tre tilbehør
Epilator med ledning
Ergonomisk håndtak
Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!
Epilatoren har skånsomme pinsetter for å fjerne hår så korte som 0,5 mm uten å trekke i huden.
Epilatoren har et vaskbart epileringshode. Hodet kan tas av og rengjøres under rennende vann for bedre hygiene
3.9
av 5
123
Anmeldelser
Mirveta80
02/09/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fantastisk
Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
sida44
21/04/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Funkar bra
Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.
Fordeler
Enkel och billig
Ulemper
Hög ljudvolym
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6425/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6425/01 Epilator
Sammykin
22/07/2018
United Kingdom
Excellent
Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator