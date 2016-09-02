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  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>
  • Glatt hud lenger&lt;br>

Utgått

Satinelle EssentialRask og enkel epilator&lt;br>

HP6422/01

3.9
| (123) Anmeldelser
Glatt hud lenger&lt;br>
Philips Satinelle fjerner hårstrå fra roten og gir glatt, hårfri hud i opptil fire uker. Leveres med etui, tilbehør for mer skånsom behandling og en liten rengjøringsbørste.&lt;br>
Se alle fordeler

Glatt hud lenger<br>

  • Fjerner hår så korte som 0,5 mm&lt;br>

  • To tilbehør

  • Epilator med ledning

  • Ergonomisk håndtak

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Epilatoren har skånsomme pinsetter for å fjerne hår så korte som 0,5 mm uten å trekke i huden.

Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring

Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring

Epilatoren har et vaskbart epileringshode. Hodet kan tas av og rengjøres under rennende vann for bedre hygiene

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

123

Anmeldelser

02/09/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fantastisk

Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

21/04/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Funkar bra

Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.

Fordeler

Enkel och billig

Ulemper

Hög ljudvolym

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6425/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6425/01 Epilator

22/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.