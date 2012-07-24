Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HP6400/00
Ben
Epilatoren er utstyrt med et effektivt epileringssystem som gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker
Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!
Ekstra hastighetsinnstilling for tynne hår og områder som er vanskelige å nå
3.9
av 5
10
Anmeldelser
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Fordeler
Langlebiges Produkt
Ulemper
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle