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  • Nyt myke legger som varer lenge
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  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
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  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge
  • Nyt myke legger som varer lenge

Utgått

SatinelleEpilator Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Anmeldelser
Nyt myke legger som varer lenge
Gled deg over myke legger som varer lenge, med denne epilatoren fra Philips. Fjerner hår fra roten, slik at du får best mulig hårfjerning og hårfrie legger i opptil fire uker.
Se alle fordeler

Rask og effektiv epilator

Nyt myke legger som varer lenge

  • Ben

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Epilatoren er utstyrt med et effektivt epileringssystem som gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!

To hastighetsinnstillinger for skånsom epilering og maksimal ytelse

To hastighetsinnstillinger for skånsom epilering og maksimal ytelse

Ekstra hastighetsinnstilling for tynne hår og områder som er vanskelige å nå

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

10

Anmeldelser

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Fordeler

Langlebiges Produkt

Ulemper

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.