Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Meld deg på nå
Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg
12
d
Dager
10
t
Timer
13
m
Minutter
55
s
Sekunder
Utgått
Spa-resultater hjemme
Trim, form eller fjern uønsket hårvekst fra kroppen og ansiktet og få et nøyaktig og silkeglatt resultat med denne svært presise trimmeren.
Trimme, forme,
barbere og epilere
Våt og tørr bruk: kan brukes både i og utenfor dusjen, skylles enkelt ren.
3.9
av 5
27
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Barimi
15/07/2012
United Kingdom
Easy to use
This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
AltAx
19/01/2012
United Kingdom
An amazing shaver!
I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer