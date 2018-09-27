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Utgått
HP6375/00
Spa-resultater hjemme
Trim, form eller fjern uønsket hårvekst fra bikinilinjen og få et nøyaktig og silkeglatt resultat.
Trimme, forme,
barbere og epilere
Våt og tørr bruk: kan brukes både i og utenfor dusjen, skylles enkelt ren.
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2.8
av 5
13
Anmeldelser
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Bruksdato 2018-09-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Bruksdato 2018-09-17
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini