Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Meld deg på nå
Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg
11
d
Dager
22
t
Timer
20
m
Minutter
01
s
Sekunder
Utgått
Spa-resultater hjemme
Trim, form eller fjern uønsket hårvekst fra bikinilinjen og få et nøyaktig og silkeglatt resultat med denne svært presise trimmeren.
Trimme, forme og barbere
Skånsom presisjonstrimmer som trimmer håret til under én millimeter (trimmer hår til så kort som 0,6 mm).
Hygienisk trimmekam trimmer hår i fem forskjellige lengder (2–10 mm), slik at du kan være kreativ når du friserer bikinilinjen.
4.3
av 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer