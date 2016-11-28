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Utgått

Bikini PerfectBikinitrimmer

HP6373/00

4.3

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Spa-resultater hjemme

Trim, form eller fjern uønsket hårvekst fra bikinilinjen og få et nøyaktig og silkeglatt resultat med denne svært presise trimmeren.

Se alle fordeler

Overlegen presisjonstrimmer, mindre irritasjon

Spa-resultater hjemme

  • Trimme, forme og barbere

Skånsom presisjonstrimmer

Skånsom presisjonstrimmer

Skånsom presisjonstrimmer som trimmer håret til under én millimeter (trimmer hår til så kort som 0,6 mm).

Hygienisk trimmekam

Hygienisk trimmekam

Hygienisk trimmekam trimmer hår i fem forskjellige lengder (2–10 mm), slik at du kan være kreativ når du friserer bikinilinjen.

Ekstra glatt og trygg barberingsmaskin

Ekstra glatt og trygg barberingsmaskin

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

3
2

28/11/2016

Suisse

Suisse

hervorragendes Produkt

gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

04/11/2014

France

France

SUPER PRODUIT

Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

02/02/2014

Nederland

Nederland

Perfect!

Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

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