ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud

SatinShave EssentialSkånsom og effektiv hårfjerning

HP6341/00

4
| (139) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud
Denne allsidige ladyshaveren kan brukes overalt på kroppen raskt, enkelt og sikkert. Barberbladet kommer aldri i kontakt med huden, slik at du unngår sår samt irritert og følsom hud.
Se alle fordeler

Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud

  • Barberblad som følger konturene

  • Barbermaskin med én folie

  • Batteridrevet

Trygt barberingssystem for ultimat beskyttelse av huden

Trygt barberingssystem for ultimat beskyttelse av huden

De skånsomme, små skjærehodene beskytter huden og gjør den jevn og myk

Profilert, ergonomisk grep

Profilert, ergonomisk grep

For komfortabel håndtering

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklisikkert grep for optimal våt og tørr bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

139

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

20/04/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.