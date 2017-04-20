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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Barberblad som følger konturene
Barbermaskin med én folie
Batteridrevet
De skånsomme, små skjærehodene beskytter huden og gjør den jevn og myk
For komfortabel håndtering
For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklisikkert grep for optimal våt og tørr bruk.
4.0
av 5
139
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Solbader
20/04/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Veldig godt produkt
Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Lenalu66
26/11/2015
Norge
Bekreftet kjøper
Heilt utmerka..
Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
ulam
09/11/2018
United Kingdom
Great little shaver
I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver