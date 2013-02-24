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Utgått

SalonDry ControlHårføner

HP4982/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha

Ta kontroll over føningen med SalonDry Control. 2000 W med profesjonell tørkeeffekt, ionisk behandling og flere innstillinger gir deg flotte resultater – fra tørking til legging til styling.

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SalonDry Control

Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha

  • 2000 W

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Munnstykket på hårføneren fungerer ved å fokusere luftstrømmen gjennom åpningen og til spesifikke områder. Dette fører til nøyaktig styling og er glimrende for oppfriskning eller for å finpusse en frisyre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

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