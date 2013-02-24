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Utgått
Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha
Ta kontroll over føningen med SalonDry Control. 2000 W med profesjonell tørkeeffekt, ionisk behandling og flere innstillinger gir deg flotte resultater – fra tørking til legging til styling.
2000 W
Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
Munnstykket på hårføneren fungerer ved å fokusere luftstrømmen gjennom åpningen og til spesifikke områder. Dette fører til nøyaktig styling og er glimrende for oppfriskning eller for å finpusse en frisyre.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner