Profesjonell AC-motor for 50 % lengre levetid

Denne typen motor er spesielt utviklet for det profesjonelle markedet og gir deg flere fordeler. Viktigst av alt er at den har en lengre levetid enn vanlige motorer, noe som forlenger hårfønerens levetid med 50 %. På toppen av det hele har den også en ekstra kraftig luftstrøm for rask og effektiv tørking.