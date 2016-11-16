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Utgått
HP3631
300 W
Sonebehandlingsområde
Digital timer
Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.
2.3
av 5
4
Anmeldelser
PANDAS37
16/11/2016
France
Bekreftet kjøper
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Denne omtalen gjelder HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Denne omtalen gjelder HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare