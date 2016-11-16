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  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring

Utgått

InfraCare infrarød lampe

HP3631

2.3
| (4) Anmeldelser
Effektiv smertelindring
Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde lampen på 300 watt er veldig behagelig, og den infrarøde varmen trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for soneområder på 40 x 30 cm.
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Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 300 W

  • Sonebehandlingsområde

  • Digital timer

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.3

av 5

4

Anmeldelser

5
3

16/11/2016

France

France

Bekreftet kjøper

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Denne omtalen gjelder HP3631 InfraCare Infrarotlampe

Denne omtalen gjelder HP3631 InfraCare Infrarotlampe

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Denne omtalen gjelder HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

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  • Eksperttips og inspirasjon.