300 watts infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP 3631 er optimalisert for å gi effektiv smertelindring for områder på 40 x 30 cm, for eksempel både skuldrene og nakken, korsryggen, et lår eller en arm. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 300 watt er optimalisert for å gi en fokusert sonebehandling (40 x 30 cm). Den har nå en mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.