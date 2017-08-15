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  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring

Utgått

InfraCare infrarød lampe

HP3621

3.7
| (29) Anmeldelser
Effektiv smertelindring
Dyp, gjennomtrengende varme fra infrarød lampe
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Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 200 W

  • Fokusert behandlingsområde

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

29

Anmeldelser

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare infrared lamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare infrared lamp

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

TOP-Produkt

Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe

31/01/2015

Deutschland

Deutschland

Einfach spitze

Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe

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