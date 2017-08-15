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Utgått
HP3621
200 W
Fokusert behandlingsområde
Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.
3.7
av 5
29
Anmeldelser
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare infrared lamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare infrared lamp
Minou
11/08/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
TOP-Produkt
Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe
efi2015
31/01/2015
Deutschland
Einfach spitze
Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3621 InfraCare Infrarotlampe