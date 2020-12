200 watts infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP 3621 er optimalisert for effektiv smertelindring for områder på 20 x 30 cm, for eksempel skuldrene, albuen, leggen eller nakken. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 200 watt er optimalisert for å gi en klar og fokusert behandling, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.