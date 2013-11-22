ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter

Utgått

InfraPhil infrarød lampe

HP3616

3.6
| (14) Anmeldelser
Lindrer muskelsmerter
Dyp, fokusert varme fra infrarød lampe
Se alle fordeler

Dyp, fokusert infrarød varme

Lindrer muskelsmerter

  • 150 W

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

Justerbar vinkel

Justerbar vinkel

Den infrarøde lampen kan enkelt stilles bakover i 40 graders vinkel.

Av/på-knapp

Av/på-knapp

Enkel av/på-knapp på baksiden av den infrarøde lampen, slik at du ikke trenger å ta ut støpselet etter bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

14

Anmeldelser

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.