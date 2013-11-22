Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HP3616
150 W
Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.
Den infrarøde lampen kan enkelt stilles bakover i 40 graders vinkel.
Enkel av/på-knapp på baksiden av den infrarøde lampen, slik at du ikke trenger å ta ut støpselet etter bruk.
3.6
av 5
14
Anmeldelser
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp
Reval
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp
Feather1
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3616 InfraPhil infrared lamp