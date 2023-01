Avtakbar vannbeholder på 1,1 liter

Vannbeholderen kan fjernes, slik at den enkelt kan fylles opp under springen. Den store påfyllingsåpningen sørger for at det går raskt å fylle på med vann. Takket være vannbeholderen på 1,1 liter kan du stryke i opptil to timer uten at du må fylle på mer vann.