Få fullt utbytte av CPAP-behandlingen når du er på farten

Lett etui i hardt tekstil. Avtakbar skulderrem og vognstropp som lett tres over håndtakene på bagasjen. Sikre lukkemekanismer med glidelås som forenkler sikkerhetskontrollen på flyplassen. Reisevesken passer godt i bagasjehyllene over setet og under setet på flyet.