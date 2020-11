Bruk med vekselstrømsledningen HH1420/00

Avhengig av hvorvidt den oppvarmede slangen brukes er det to tilgjengelige alternativer for strømforsyning til System One 60-serien: – Ekstern 60 watt strømforsyning for System One 60-serien – Ekstern 80 watt strømforsyningen for System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for å kunne varme opp slangen.