Alt-i-ett fraktalternativ

PAP-reiseetuiet er praktisk, fleksibelt og diskre for pasienter som reiser med behandlingsutstyret, i tillegg til at det har et profesjonelt utseende. Ta med deg den bærbare datamaskinen, PAP-enheten, blader og andre små nødvendigheter. Reiseetuiet leveres med flere lommer og rom som lukkes med glidelås.