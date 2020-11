Lad opp InnoSpire Go med nettstrøm 230 V / 50 Hz

Med AC/DC-strømadapteren kan du lade opp InnoSpire Go med nettstrøm på 230 V / 50 Hz. Adapteren er tiltenkt bruk med InnoSpire Go. Den gjør det mulig å bruke InnoSpire Go mens batteriet lades opp. Se alle fordeler