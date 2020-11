Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet

SideStream-forstøveren vår er spesielt laget for å få så kort behandlingstid som mulig. Når InnoSpire Deluxe presser luft gjennom dysen, trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av forstøveren for å skape en rask gjennomstrømning av aerosolmedisin som du kan inhalere. Behandlingen kan fullføres på under 5 minutter.* SideStream er laget for å tåle hyppig og gjentatt bruk og vil være stabil helt til det er på tide å skifte den ut.